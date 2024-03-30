Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Павел Лакийчук, отметив, что это все происходит не так быстро, как бы хотелось. В то же время риторика партнеров изменилась.

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"Вспомните, что говорили и что думали наши партнеры два года назад, полтора года назад и что они говорят сейчас. Это две большие разницы", – подчеркнул Лакийчук.

Так президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить о возможности введения войск из западных государств в Украину. Зато два года назад об этом даже нельзя было говорить.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики отметил, что военные в государствах Европы и Америки понимают угрозы. Впрочем, вопрос в том, понимают или хотят признавать эти угрозы политики. Ведь для них важно мнение рядовых граждан их стран.

В Польше или Германии знают, что на периферии Европы идет война. Сообщение о том, что эта война может произойти у них дома, они еще не воспринимают серьезно. Не хотелось бы так, чтобы доказывали это россияне на практике,

– добавил Павел Лакийчук.

Европейская политика работает медленно. Именно поэтому авторитарные режимы, диктатуры имеют колоссальное преимущество в скорости принятия решений. Диктатор сказал – все начали выполнять его решения. Зато в демократических государствах это целый процесс. К тому же, если сюда добавить забюрократизированную систему европейских государств, как они выполняют госзаказ, то все в куче и дает такие результаты.

Так некоторую помощь Украине сначала оказывали, а потом об этом объявляли. Однако есть случаи, когда обещанную помощь еще годичной давности не доставили или она только что поступила.

Генерал против политики

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель обещал, что к весне 2024-го года Украина получит от Евросоюза миллион боеприпасов. В январе Владимир Зеленский заявлял, что из обещанного миллиона ВСУ передали только 300 тысяч снарядов.

После того, как стало известно, что Европейский Союз не сможет выполнить это обещание, партнеры нашли другой выход. Так Чехия предложила выкупить снаряды для украинской армии за пределами ЕС.

Боррель – классический европейский политик, а генерал Павел (президент Чехии – 24 Канал) – крутой военный,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики.

Так Петр Павел ранее занимал должность руководителя военного комитета НАТО. Фактически он держал в своей голове все контакты Альянса и знал возможности блока. Именно поэтому, убежден Лакийчук, президент Чехии еще до полномасштабного вторжения России в Украину понимал всю ситуацию и владел оперативной обстановкой вокруг Украины и Европы. Поэтому он точно знает, где найти снаряды для ВСУ. Ему только нужны ресурсы, чтобы их выкупить. То есть это действительно действенный механизм.

Зато механизм ЕС, считает руководитель программ безопасности Центра глобалистики, происходил от политики и экономики. В Евросоюзе спорили о том, где наращивать производство боеприпасов и куда направлять деньги за снаряды для Украины.

Говорили: "Нет, в Турцию не надо эти средства направлять, в другое государство вне ЕС – тоже не надо. Это наши европейские средства, мы их будем между собой распределять". То есть ставили в политическом решении не военные нужды Украины, а выгоду европейских компаний,

– сказал Павел Лакийчук.

Украине нужна помощь