У разі можливого військового конфлікту або іншої значної надзвичайної ситуації жителям Європейського Союзу рекомендується мати в запасі продукти, медикаменти та інші необхідні товари. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Newsweek.

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Чому європейців закликають готувати запаси до війни

Згідно з доповіддю, ЄС не був готовий до пандемії COVID-19, а також до агресії Росії проти України, тому необхідно перейти "від реактивних дій до проактивної підготовки".

В рамках цієї стратегії державам-членам рекомендується підготувати своїх громадян до самозабезпечення впродовж принаймні 72 годин у разі надзвичайної ситуації. Доповідь містить рекомендації щодо запасів продуктів, води, медикаментів та інших необхідних речей.

Незважаючи на те, що загроза російської агресії не є єдиною, вона вказується як основна в документі.

У нас немає чіткого плану щодо того, що ЄС зробить у разі збройної агресії проти держави-члена. Загроза війни, яку Росія становить європейським силам безпеки, щоб ми розглядали це як центральну частину нашої готовності, не підриваючи роботу з підготовки до інших серйозних загроз,

– йдеться у звіті.

Доповідь акцентує на важливості підготовки громадян та пропонує виділити 20% бюджету ЄС на безпеку і готовність до криз.

Зверніть увагу! Звіт обсягом 165 сторінок був представлений голові Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн 30 жовтня.

На думку польського президента Анджея Дуди, Росія може атакувати НАТО в 2026 році.

А німецький генерал Карстен Броєр прогнозує, що Росія може бути готова до нападу на НАТО через 5 – 8 років.