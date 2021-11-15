В Киеве мужчина выбрасывал из окна бутылки и банки на припаркованные авто: шокирующее видео

На Круглоуниверситетской в Киеве 54-летний мужчина из окна собственной квартиры выбрасывал бытовые вещи на припаркованные авто. Таким образом он повредил три автомобиля.

Против злоумышленника открыли уголовное производство. Инцидент произошел 13 ноября. Позже в сети опубликовали видео, где мужчина выбрасывает все из окна.

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Повредил 3 авто

Мужчина сбрасывал стеклянные бутылки, банки и спортивный инвентарь из окна на улицу. Возле дома стояли машины, которые повредились из-за хулиганских действий злоумышленника.

По указанному адресу приехали следственно-оперативная группа и спецназовцы. Они установили, что мужчина проживает в квартире на девятом этаже.



В Киеве мужчина выбрасывал из окна свои вещи на авто / Фото Нацполиции

Полицейские открыли уголовное производство за хулиганство. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 5 лет.

Сейчас правоохранители готовят фигуранту сообщение о подозрении в совершении этого преступления, а также устанавливают мотивы поступка.

В сети впоследствии опубликовали видео, где видно, как мужчина бросает бутылки, банки и другие принадлежности на авто. На записи слышно, как женщина кричит прохожим, чтобы они отошли. Ведь людям могло это все упасть на голову.

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