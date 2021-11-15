У Києві чоловік викидав з вікна пляшки та банки на припарковані авто: приголомшливе відео

На Круглоуніверситетській у Києві 54-річний чоловік з вікна власної квартири викидав побутові речі на припарковані авто. Таким чином він пошкодив три автомобілі.

Проти зловмисника відкрили кримінальне провадження. Інцидент стався 13 листопада. Згодом у мережі опублікували відео, де чоловік викидає все з вікна.

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Пошкодив 3 авто

Чоловік скидав скляні пляшки, банки та спортивний інвентар з вікна на вулицю. Біля будинку стояли автівки, які пошкодились через хуліганські дії зловмисника.

За вказаною адресою приїхали слідчо-оперативна група та спецпризначенці. Вони встановили, що чоловік проживає у квартирі на дев'ятому поверсі.



У Києві чоловік викидав з вікна свої речі на авто / Фото Нацполіції

Поліцеські відкрили кримінальне провадження за хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років.

Наразі правоохоронці готують фігуранту повідомлення про підозру у скоєнні цього злочину, а також встановлюють мотиви вчинку.

У мережі згодом опублікували відео, де видно, як чоловік кидає пляшки, банки та інше приладдя на авто. На записі чути, як жінка кричить до перехожих, щоб вони відійшли. Адже людям могло це все впасти на голову.

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