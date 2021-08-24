В Киеве мужчина залез на строительный кран и сорвался: жуткое видео 18+
24 августа 2021 , 22:03Читати новину українською
Источник:"ХК"
Инцидент произошел на Троещине в Киеве. Молодой мужчина залез на стрелу башенного строительного крана и прыгал по ней.
Какими были мотивы парня, неизвестно. Очевидцы говорят, что он находился в состоянии наркотического опьянения.
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На месте происшествия работали медики скорой и полицейские.
Висел на тросе почти две минуты
- Свидетели инцидента отметили, что мужчина сначала залез на строительный кран и прошел до конца стрелы.
- Затем он начал прыгать на конструкции и чуть не упал вниз.
- Впрочем, парень удержался и полез на трос, на котором провисел почти две минуты.
- Ему удалось залезть на стрелу, однако во время спуска парень сорвался.
Медики скорой госпитализировали пострадавшего с многочисленными травмами. Как именно мужчина оказался на закрытой территории, и почему он неадекватно себя вел, должны выяснить правоохранители.
Смотрите видео с мужчиной, который залез на строительный кран в Киеве (18+):