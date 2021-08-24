У Києві чоловік заліз на будівельний кран та зірвався: моторошне відео 18+
24 серпня 2021 , 21:58Читать новость на русском
Джерело:"ХК"
Інцидент стався на Троєщині у Києві. Молодий чоловік заліз на стрілу баштового будівельного крану та стрибав по ній.
Якими були мотиви хлопця, невідомо. Очевидці кажуть, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.
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На місці події працювали медики швидкої та поліцейські.
Висів на тросі майже дві хвилини
- Свідки інциденту зазначили, що чоловік спочатку заліз на будівельний кран та пройшов до кінця стріли.
- Потім він почав стрибати на конструкції та ледве не впав вниз.
- Втім, хлопець втримався та поліз на трос, на якому провисів майже дві хвилини.
- Йому вдалося залізти на стрілу, однак під час спуску хлопець зірвався.
Медики швидкої госпіталізували потерпілого з численними травмами. Як саме чоловік опинився на закритій території, та чому саме він неадекватно поводився, мають з'ясувати правоохоронці.
Дивіться відео з чоловіком, який заліз на будівельний кран у Києві (18+):