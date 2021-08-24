У Києві чоловік заліз на будівельний кран та зірвався: моторошне відео 18+

Інцидент стався на Троєщині у Києві. Молодий чоловік заліз на стрілу баштового будівельного крану та стрибав по ній.

Якими були мотиви хлопця, невідомо. Очевидці кажуть, що він перебував у стані наркотичного сп'яніння.

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На місці події працювали медики швидкої та поліцейські.

Висів на тросі майже дві хвилини

Свідки інциденту зазначили, що чоловік спочатку заліз на будівельний кран та пройшов до кінця стріли.

Потім він почав стрибати на конструкції та ледве не впав вниз.

Втім, хлопець втримався та поліз на трос, на якому провисів майже дві хвилини.

Йому вдалося залізти на стрілу, однак під час спуску хлопець зірвався.

Медики швидкої госпіталізували потерпілого з численними травмами. Як саме чоловік опинився на закритій території, та чому саме він неадекватно поводився, мають з'ясувати правоохоронці.

Дивіться відео з чоловіком, який заліз на будівельний кран у Києві (18+):