В Киеве пьяная женщина на Range Rover влетела в парковку и перевернулась: эпическое видео

Чрезвычайное ДТП произошло на Столичном шоссе в Киеве вечером 26 сентября. Владелица элитного внедорожника Range Rover выехала за пределы проезжей части и вылетела на парковочную площадку.

"Британец" повредил не менее 2 припаркованных на площадке автомобилей и перевернулся. В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Медики оказали помощь водителю Range Rover и его пассажирке на месте.

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По словам врачей, от обеих женщин пахло алкоголем.

Отвлеклась на поиск вещей в сумочке

Как выяснили правоохранители, водитель элитной машины копошилась в своей сумочке и не обратила внимание на дорогу.

Поэтому Range Rover не вписался в поворот и выехал с дороги.

На немалой скорости внедорожник врезался в кучу шин, после чего протаранил ограждение парковки и задел две машины.

Остановилась крайне дорогая машина на крыше.

На месте происшествия работали следователи. Они отвезли владелицу "британца" на проведение освидетельствования на состояние опьянения. Пассажирка же говорила, что сама употребляла вино, но якобы не знает, пила ли алкогольные напитки водитель.

Как квалифицировали инцидент полицейские, неизвестно. Если опьянение женщины докажут в суде, ей грозит более 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.

Смотрите видео с места масштабной аварии в Киеве: