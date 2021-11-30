В Киеве пьяный автомойщик украл Tesla и разбил ее об отбойник

Необычайное похищение элитной Tesla произошло на Воскресенке вечером, 29 ноября. Владелец дорогого электрокара оставил машину на автомойке и отошел на несколько минут. Когда мужчина вернулся, машины на месте уже не было.

Водитель "американца" сразу обратился в полицию, а на место происшествия сразу выехали следователи и патрульные. Одновременно с этим инспекторы получили сообщение о ДТП с участием Tesla на проспекте Освободителей.

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Как выяснилось, в аварию попала именно машина заявителя. За рулем электрокара находился работник автомойки.

Зафиксировали 2,36 промилле



Пьяных водителей от ДТП не спасают даже технологии Tesla / Фото полиции Киева

Правоохранители утверждают, что злоумышленник решил покататься на чужой машине и взял от нее ключи.

Поскольку мужчина был нетрезв, он не справился с управлением и попал в аварию.

Проверка мужчины на драгере показала 2,36 промилле алкоголя в его крови.

Патрульные составили в отношении пьяного водителя несколько админпротоколов о нарушении правил, которое привело к ДТП, а также за управление автомобилем без документов и в нетрезвом состоянии. За это злоумышленника могут оштрафовать на немалую сумму более 17 тысяч гривен.

Следователи задержали 36-летнего мужчину и открыли уголовное производство за незаконное завладение транспортным средством. Если вину автомойщика докажут в суде, ему грозит от 7 до 12 лет заключения.

Вскоре мужчине будут избирать меру пресечения.