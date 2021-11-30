У Києві п'яний автомийник вкрав Tesla та розбив її о відбійник

Надзвичайне викрадення елітної Tesla сталося на Воскресенці ввечері 29 листопада. Власник дорогого електрокару залишив машину на автомийці та відійшов на кілька хвилин. Коли чоловік повернувся, машини на місці вже не було.

Керманич "американця" одразу звернувся до поліції, а на місце події одразу виїхали слідчі та патрульні. Одночасно з цим інспектори отримали повідомлення про ДТП за участю Tesla на проспекті Визволителів.

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Як з'ясувалося, в аварію потрапила саме машина заявника. За кермом електрокара перебував працівник автомийки.

Наміряли 2,36 проміле



П'яних водіїв від ДТП не рятують навіть технології Tesla / Фото поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що зловмисник вирішив покататися на чужій машині та взяв від неї ключі.

Оскільки чоловік був нетверезим, він не впорався з керуванням та потрапив у аварію.

Перевірка чоловіка на драгері показала 2,36 проміле алкоголю у його крові.

Патрульні склали щодо п'яного водія кілька адмінпротоколів про порушення правил, яке призвело до ДТП, а також за керування автівкою без документів та в нетверезому стані. За це зловмисника можуть оштрафувати на чималу суму понад 17 тисяч гривень.

Слідчі ж затримали 36-річного чоловіка та відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо провину автомийника доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.