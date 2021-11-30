Керманич "американця" одразу звернувся до поліції, а на місце події одразу виїхали слідчі та патрульні. Одночасно з цим інспектори отримали повідомлення про ДТП за участю Tesla на проспекті Визволителів.

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Як з'ясувалося, в аварію потрапила саме машина заявника. За кермом електрокара перебував працівник автомийки.

Наміряли 2,36 проміле



П'яних водіїв від ДТП не рятують навіть технології Tesla / Фото поліції Києва

Правоохоронці стверджують, що зловмисник вирішив покататися на чужій машині та взяв від неї ключі.

Оскільки чоловік був нетверезим, він не впорався з керуванням та потрапив у аварію.

Перевірка чоловіка на драгері показала 2,36 проміле алкоголю у його крові.

Патрульні склали щодо п'яного водія кілька адмінпротоколів про порушення правил, яке призвело до ДТП, а також за керування автівкою без документів та в нетверезому стані. За це зловмисника можуть оштрафувати на чималу суму понад 17 тисяч гривень.

Слідчі ж затримали 36-річного чоловіка та відкрили кримінальне провадження за незаконне заволодіння транспортним засобом. Якщо провину автомийника доведуть у суді, йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.