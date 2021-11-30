Онучка з бабцею на момент аварію перебували в таксі, яке розчавила вантажівка. Разом з ними загинув водій цієї автівки. Відомо, що в чоловіка теж залишилася 4-річна донька.
Зверніть увагу Водій вантажівки, яка розчавила таксі в Харкові, зізнався, що вживав наркотики
"Моя білочка Аліса"
Жінка, яка втратила в аварії доньку та матір розповіла про загиблих. Вона каже, що її Аліса була дуже розумною і це помічали в дитячому садочку. Мати тепло називає її "білочкою".
Це любов мого життя, моя білочка булочка Аліса, їй було три роки. Вона була дуже розумна, весела, любила свій дитячий садок. В садочку казали, що це єдина дитина, яка думає, а потім свідомо відповідає на питання, вона любила книжки і складала казки. Ми завжди грали в гру, яку вона придумала, ми троє поклали руки один на одного, зробили три чубчики і сказали, що сім'я,
– передає слова матері адвокат.
Адвокат Євгеній каже, що жінка переживає страшну втрату. В один момент обірвалося життя обох близьких людей – матері та доньки. Про свою маму Аллу жінка теж розповідає дуже тепло. Вона була їй другом і дуже позитивною людиною. свою внучку Алла називала подарунком на день народження. Адже святкують вони його з різницею в один день.
Текст публікації Євгенія Мельниченка:
Ще одна трагічна ДТП у Харкові...
У водія таксі також залишилася чотирирічна донька без батька.
Ми зробимо все можливе, щоб всім винним не зійшло з рук максимальне покарання!
Батьки Аліси, якій щойно виповнилося три роки, попросили передати свої слова про неї, адже її потрібно пам'ятати, вона жила на цьому світі, хоч і зовсім мало:
"Це любов мого життя, моя білочка булочка Аліса, їй було три роки. Вона була дуже розумна, весела, любила свій дитячий садок. В садочку казали, що це єдина дитина, яка думає, а потім свідомо відповідає на питання, вона любила книжки і складала казки. Ми завжди грали в гру, яку вона придумала, ми троє поклали руки один на одного, зробили три чубчики і сказали, що сім'я!!!!"
Дуже страшно, що в одну мить обвалилося життя обох бабусь і онучок:
У доньки дуже тепла відповідь про неї:
"Це моя матуся Алла, їй було 49 років, вона була неймовірно позитивною людиною. Почуття гумору моєї мами було найкращим. Вона була не тільки моєю матір'ю, але й моєю подругою Обожнювала онучку, завжди казала, що це подарунок на день народження, у них день різниці в дні народження".
Жахлива ДТП у Харкові: що відомо
- Масова автотроща сталася в районі перехрестя кільцевої дороги та Салтівського шосе 25 листопада.
- Вантажівка MAN перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора і зіштовхнулася з легковиком Chevrolet Nubira.
- Тоді фура перекинулася на лівий бік і впала на таксі Renault Logan. У цей момент всередині легковика перебували 3 людини, які загинули одразу.
- Також у ДТП потрапив легковик Suzuki, який врізався у перекинуті відходи соняшника, що везла фура.
- За даними експертизи, водій вантажівки був під дією сильних наркотиків.