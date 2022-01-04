В Киеве пьяный водитель Daewoo устроил отчаянные гонки с полицией

Сразу три экипажа патрульной полиции пытались догнать нетрезвого гонщика. Инцидент произошел ночью 4 января в центре Киева.

Гонка началась недалеко от университета Шевченко с того, что владелец Daewoo Nexia нарушил правила дорожного движения. Это заметили патрульные, которые приказали водителю остановиться.

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Впрочем, злоумышленник требования полиции проигнорировал и нажал педаль газа.

Должны лишить прав

Правоохранители начали преследовать нарушителя, а к ним подключились еще два экипажа.

На Крещатике полицейские заблокировали движение Nexia, а водитель решил все же не таранить машину и остановиться.

В результате гонки, к счастью, никакой аварии не произошло. Никто не пострадал.

Водителя Daewoo проверили на драгере, который показал 0.98 промилле алкоголя в крови мужчины, что почти в пять раз превышает норму. В отношении владельца легковушки составили протокол об управлении машиной в нетрезвом виде.

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит 17 тысяч гривен штрафа, а также лишение прав на год.

Пьяных за рулем стало больше

Как говорят патрульные полицейские, в период праздников количество водителей, которые управляют авто пьяными, резко увеличилось. Возросло и количество ДТП, которые совершают в состоянии алкогольного опьянения.