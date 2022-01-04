У Києві п'яний водій Daewoo влаштував відчайдушні перегони з поліцією

Одразу три екіпажі патрульної поліції намагалися наздогнати нетверезого гонщика. Інцидент стався вночі 4 січня у центрі Києва.

Гонитва почалася неподалік від університету Шевченка з того, що власник Daewoo Nexia порушив правила дорожнього руху. Це помітили патрульні, які наказали водію зупинитися.

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Втім, зловмисник вимоги поліції проігнорував та натиснув на педаль газу.

Мають позбавити прав

Правоохоронці почали переслідувати порушника, а до них підключилися ще два екіпажі.

На Хрещатику поліцейські заблокували рух Nexia, а водій вирішив все ж таки не таранити машини та зупинитися.

Внаслідок перегонів, на щастя, жодної аварії не сталося. Ніхто не постраждав.

Водія Daewoo перевірили на драгері, який показав 0.98 проміле алкоголю в крові чоловіка, що майже у п'ять разів перевищує норму. Щодо власника легковика склали протокол про керування машиною у нетверезому вигляді.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.

П'яних за кермом стало більше

Як кажуть патрульні поліцейські, у період свят кількість водіїв, які керують п'яними, різко збільшилася. Зросла й кількість ДТП, які скоюють у стані алкогольного сп'яніння.