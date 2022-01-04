У Києві п'яний водій Daewoo влаштував відчайдушні перегони з поліцією
Джерело:dtp.kiev.ua
Одразу три екіпажі патрульної поліції намагалися наздогнати нетверезого гонщика. Інцидент стався вночі 4 січня у центрі Києва.
Гонитва почалася неподалік від університету Шевченка з того, що власник Daewoo Nexia порушив правила дорожнього руху. Це помітили патрульні, які наказали водію зупинитися.
Дивіться також У центрі Києва автомобіль перекинувся прямо під час руху: відео "гонки"
Втім, зловмисник вимоги поліції проігнорував та натиснув на педаль газу.
Мають позбавити прав
- Правоохоронці почали переслідувати порушника, а до них підключилися ще два екіпажі.
- На Хрещатику поліцейські заблокували рух Nexia, а водій вирішив все ж таки не таранити машини та зупинитися.
- Внаслідок перегонів, на щастя, жодної аварії не сталося. Ніхто не постраждав.
Водія Daewoo перевірили на драгері, який показав 0.98 проміле алкоголю в крові чоловіка, що майже у п'ять разів перевищує норму. Щодо власника легковика склали протокол про керування машиною у нетверезому вигляді.
Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.
П'яних за кермом стало більше
Як кажуть патрульні поліцейські, у період свят кількість водіїв, які керують п'яними, різко збільшилася. Зросла й кількість ДТП, які скоюють у стані алкогольного сп'яніння.