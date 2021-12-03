В Киеве пьяный водитель влетел в бетонный парапет, авто взорвалось: фото и видео страшной аварии

На столичном Подоле произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие, которое переросло в пожар. Ее в ночь на 3 декабря спровоцировал нетрезвый водитель.

По словам свидетелей, все случилось на улице Новоконстантиновской. Несмотря на то, что водитель авто имел явные признаки алкогольного опьянения, от прохождения теста на драгере он отказался.

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Последствия жуткой аварии на Подоле / Фото муниципальной стражи

Протаранил бетонные блоки и едва не задел другое авто

На кадрах, снятых видеорегистратором других участников движения, видно, как Peugeot 4007 едет на бешеной скорости и врезается в бетонный разделитель среди дороги.

В момент столкновения его отбрасывает и он едва не врезается в машину на соседней полосе.

В конце концов нарушителя от удара выбросило из салона на дорогу, а его машина взорвалась.

Лишь чудом водитель Peugeot не получил серьезных травм и отказался от медицинской помощи.

Теперь в обстоятельствах автотрассы будут разбираться правоохранители.



У мужчины, спровоцировавшего аварию, заметили явные признаки опьянения / Фото муниципальной стражи

После взрыва машина вспыхнула / Фото муниципальной стражи

Вторая пьяная авария в Киеве за сутки

После обеда 2 декабря в Соломенском районе Киева нетрезвый водитель на ВАЗ-2107 не остановился по требованию полицейских и, убегая, врезался в электроопору. В конце концов его таки догнали и обнаружили в машине много тары от алкоголя. Машину горе-водителя изъяли на штрафплощадку.

Текст публикации "Стражей Эспрессо":

В Киеве авто с пьяным водителем протаранило бетонный парапет и взорвалось. Водителя выбросило из авто.

Автопроисшествие произошло на столичном Подоле, на улице Новоконстантиновской. Водитель Peugeot 4007 предварительно не справился с управлением и протаранил бетонный парапет. От удара водителя выбросило из автомобиля на дорогу, после чего Peugeot взорвался.

На место происшествия прибыли медики и спасатели. Как ни странно, но рулевой Peugeot серьезных травм не получил и от помощи медиков отказался. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения теста на приборе "Драгер" также отказался. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.