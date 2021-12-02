Инцидент произошел около 16:00 2 декабря на Отрадном проспекте в Соломенском районе Киева. Водитель машины российского производства проехал без остановки соответствующий дорожный знак, из-за чего привлек к себе внимание патрульных.
Смотрите также Полиция ищет водителя, который сбил на Львовщине 11-летнего мальчика и скрылся
Правоохранители поехали за нарушителем и подали ему сигнал об остановке, однако мужчина решил пренебречь требованиями инспекторов.
Пустые бутылки и стаканы в салоне
В салоне ВАЗа нашли пустую бутылку рома / Фото патрульной полиции Киева
- Гонки продолжались несколько кварталов. На одном из участков дороги злоумышленник не справился с управлением и влетел в электросеть. ДТП обошлось без пострадавших.
- Во время общения с владельцем ВАЗа полицейские заметили, что он нетрезв.
- Кроме того, в салоне машины лежали пустые бутылки от спиртных напитков.
- Водитель согласился пройти освидетельствование на состояние опьянения. Драгер зафиксировал у него немалую дозу алкоголя в крови – 2,39 промилле.
Патрульные забрали машину у пьяного водителя / Фото патрульной полиции Киева
В отношении нарушителя правил составили протоколы о нетрезвом управлении, нарушении правил дорожного движения, которое привело к аварии, а также о вождении без прав. Машину эвакуировали на штрафплощадку.