В Киеве поймали мужчину, который хранил огромную коллекцию детского порно

Полицейские Киева разоблачили 52-летнего уроженца Луганщины, который загрузил на компьютер более 10 тысяч записей детского порно. За это мужчине грозит до 6 лет заключения.

Полицейские утверждают, что разоблачили злоумышленника якобы во время отработки оперативной информации. Занимались этим сотрудники Управления миграционной полиции и Главного следственного управления.

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Владельцем коллекции детских порнороликов оказался уроженец Луганщины 1969 года. Вскоре мужчине будут избирать меру пресечения.

Говорит, хранил для собственного использования



У киевлянина нашли 10 тысяч порнороликов с участием детей / Фото полиции Киева

Во время обыска в квартире злоумышленника следователи нашли доказательства нарушения им закона.

Правоохранители изъяли компьютер, флешки, мобильный телефон и лазерные диски с детским порно.

Злоумышленник пояснил полицейским, что хранил видео для собственного использования и не пытался их распространять.

Сами же записи мужчина загрузил с многочисленных сайтов соответствующего содержания.

Деятельность мужчины квалифицировали как хранение детского порно. По согласованию с Офисом генпрокурора злоумышленнику сообщили о подозрении. Если суд признает вину жителя столицы, ему грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.