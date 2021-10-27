У Києві спіймали чоловіка, який зберігав величезну колекцію дитячого порно

Поліцейські Києва викрили 52-річного уродженця Луганщини, який завантажив на комп'ютер понад 10 тисяч записів дитячого порно. За це чоловіку загрожує до 6 років ув'язнення.

Поліцейські стверджують, що викрили зловмисника нібито під час відпрацювання оперативної інформації. Займалися цим співробітники управління міграційної поліції та головного слідчого управління.

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Власником колекції дитячих порнороликів виявився уродженець Луганщини 1969 року. Незабаром чоловіку обиратимуть запобіжний захід.

Каже, зберігав для власного використання



У киянина знайшли 10 тисяч порнороликів за участю дітей / Фото поліції Києва

Під час обшуку у квартирі зловмисника слідчі знайшли докази порушення ним закону.

Правоохоронці вилучили комп'ютер, флешки, мобільний телефон та лазерні диски з дитячим порно.

Зловмисник пояснив поліцейським, що зберігав відео для власного використання, та не намагався їх розповсюджувати.

Самі ж записи чоловік завантажив з численних сайтів відповідного змісту.

Діяльність чоловіка кваліфікували як зберігання дитячого порно. За погодженням з Офісом генпрокурора зловмиснику повідомили про підозру. Якщо суд визнає провину мешканця столиці, йому загрожує до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.