В Киеве поймали наркоторговца с "товаром" на 500 тысяч гривен
Источник:сайт полиции Киева
В Киеве правоохранители задержали 25-летнего наркодельца и изъяли у него целую партию запрещенных веществ. Их стоимость оценивается в 500 тысяч гривен.
Во время обысков у злоумышленника обнаружили кокаин, каннабис, гашиш и разновидность метамфетамина. Свой "арсенал" мужчина сбывал через интернет-магазин в одном из мессенджеров.
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Наркодилер попался в руки полиции посреди улицы
- Торговца наркотиками задержали на улице Митрополита Василия Липковского в Соломенском районе.
- Полицейские провели поверхностный осмотр, во время которого обнаружили свертки.
- Свой "бизнес" житель Киевщины продвигал непосредственно в столице: о продаже с покупателями он договаривался в мессенджере, а отправлял "товар" по почте.
Злоумышленника задержали на улице Митрополита Василия Липковского / Фото полиции Киева
Дома обнаружили целый склад
После задержания парня обыск провели и в его доме. Там стражи порядка изъяли целый пакет с наркотиками, а также накладные почтовых отделений, электронные весы и иностранную валюту. Все вещдоки направили на экспертизу.
За желание легкой наживы светит 10 лет тюрьмы
Задержанному мужчине уже сообщили о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Вскоре ему должны избрать меру пресечения.Важно! Наркоторговца могут посадить в тюрьму на 10 лет и конфисковать имущество.
В Киеве поймали наркодилера с товаром на полмиллиона гривен: видео