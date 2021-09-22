В Киеве преступная группа торговала наркотиками через интернет

В Киеве 7 наркоторговцев продавали запрещенные психотропные вещества через интернет. Предварительно злоумышленники изготавливали их в специально оборудованной нарколаборатории. В целом правоохранители изъяли около 20 килограммов наркотиков.

Участники преступной группы – мужчины в возрасте от 25 до 38 лет. Они все являются жителями Киева. Об этом в прокуратуре рассказали 22 сентября.

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Доставляли по почте

Мужчины торговали особо опасными наркотиками – PVP и МДМА. Психотропные вещества они изготавливали в специальной лаборатории.

Также злоумышленники продавали каннабис и метадон. Все наркотические вещества они продавали через интернет-магазин и отправляли по почте. Поэтому наркотики могли попасть к людям по всей Украине.

20 килограммов наркотиков