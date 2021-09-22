В Киеве преступная группа торговала наркотиками через интернет
Источник:Киевская городская прокуратура
В Киеве 7 наркоторговцев продавали запрещенные психотропные вещества через интернет. Предварительно злоумышленники изготавливали их в специально оборудованной нарколаборатории. В целом правоохранители изъяли около 20 килограммов наркотиков.
Участники преступной группы – мужчины в возрасте от 25 до 38 лет. Они все являются жителями Киева. Об этом в прокуратуре рассказали 22 сентября.
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Доставляли по почте
Мужчины торговали особо опасными наркотиками – PVP и МДМА. Психотропные вещества они изготавливали в специальной лаборатории.
Также злоумышленники продавали каннабис и метадон. Все наркотические вещества они продавали через интернет-магазин и отправляли по почте. Поэтому наркотики могли попасть к людям по всей Украине.
20 килограммов наркотиков
- Полицейские обыскали места жительства злоумышленников.
- В общем они обнаружили около 20 килограммов наркотиков. Среди них – PVP, МДМА, амфетамин, каннабис и др.
- Под руководством прокуратуры сейчас завершили досудебное расследование.
- Злоумышленникам за изготовление и сбыт наркотиков может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.