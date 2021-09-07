В Киеве спецназовцы задержали фаната Путина, который находился в международном розыске

Сотрудники полиции и прокуратуры разоблачили иностранца, которого разыскивал Интерпол за совершение преступлений в Румынии и Болгарии. Злоумышленник скрывался от правоохранителей в Киеве и оборудовал там мощную нарколабораторию.

Как отметили следователи, 55-летний мужчина выращивал каннабис и занимался его распространением. На территории же стран Евросоюза его приговорили к 10 и 6 годам заключения.

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Так, в Румынии злоумышленника признали виновным в участии в незаконной криминальной группировке и отмывании средств. За аналогичное преступление, но меньший срок, он получил в Болгарии.

Изъяли телефон с портретом Путина

У Мужчины нашли более 300 кустов конопли / Фото прокуратуры Киева

Правоохранители выяснили, что преступник живет в арендованном доме под Киевом и пользуется поддельными документами на имя другого лица.

Бойцы спецназа задержали мужчину и нашли у него нарколабораторию с 300 кустами конопли, 39 пакетами высушенных растений, а также оборудование для выращивания.

Также у мужчины изъяли мобильный телефон с золотым чехлом, на котором нарисовано изображение Путина.

Злоумышленник оказался фанатом Путина / Фото прокуратуры Киева

6 сентября злоумышленника задержали. Вскоре судьи будут решать вопрос о его экстрадиции и изберут ему меру пресечения до начала этой процедуры.

Следователи открыли уголовное производство по незаконной продаже и выращиванию наркотиков. Если иностранца признают виновным в преступлениях, которые ему инкриминируют, мужчине грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.