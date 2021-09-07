По данным правоохранителей, члены так называемой команды "Сенсея" пытались показать свидетелям, что злоумышленники грабили на самом деле богачей и коррупционеров. Для создания доказательств этому уже после задержания руководителя организации и членов его боевого крыла, злоумышленники решили публиковать в соцсетях фейковые "допросы коррупционеров".

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Люди, которые представлялись богачами и чиновниками, оказались безработным актером и официанткой одного из ресторанов.

Искали по объявлению

Первое видео с мужчиной появилось в сети 29 августа. Мужчина представился первым заместителем министра Украины по геодезии и картографии и рассказал, что имеет крайне элитное имение и дорогую машину.

Уже на следующий день опубликовали еще одну запись, в которой уже фигурировала женщина. Она говорила о том, что является заместительницей прокурора Киевской области. Также женщина рассказала о своей вилле, авто и состоянии, добытом якобы незаконным путем.

Полицейские довольно быстро выяснили, кто именно запечатлен на записях. Псевдокоррупционеров задержали. 36-летний мужчина рассказал следователям, что в начале августа нашел объявление о работе в соцсетях. Актера инструктировали, что говорить и что делать во время записи. За съемки в ролике мужчине заплатили 400 гривен.

Героиней записей оказалась 30-летняя девушка, которая тоже нашла объявление о массовых съемках и присоединилась к проекту за оплату.

Кто именно организовал записи видео, полицейские пока не знают. Однако ищут людей, которые пытаются представить обществу банду "Сенсея" как благородных мстителей. По факту преступления открыли уголовное производство по статье о препятствовании заявлениям свидетелей.