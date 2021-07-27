Банда была уникальной по уровню подготовки, мастерству конспирации и характеру совершения преступлений. На их счету – 20 вооруженных нападений.

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Как действовала банда

Начальник полиции Киевщины Андрей Небытов рассказал, что злоумышленники могли неделями готовиться к нападению. Они устанавливали рядом с домами потенциальных жертв скрытые системы видеонаблюдения, выбирали наиболее благоприятные способы проникновения в имения, делали подкопы.

Участники группы не пользовались авто, на разбои ходили пешком. Информацию о потенциальных жертвах получали из интернет-изданий и СМИ.

Злодеи заставляли своих жертв признаваться в том, что они – коррупционеры, хотя это было неправдой. Более того, банда носила с собой фальшивые наличные, чтобы записать эффектные видео якобы разоблачённых для своего телеграм-канала.

Преступления банды

По информации следствия, группа совершила покушение на убийство полицейского, прикрепив взрывчатку под колесо автомобиля. Правоохранитель пострадал.

В апреле 2018 года в Броварах злоумышленники напали на дом одного из судей апелляционного суда. Группа угрожала семье, где были и дети, пистолетами и гранатой. В доме банда забрала сервер с видеозаписями, оружие, автомобили, наличные. Сына хозяина поместили в багажник машины и ушли.

В сентябре 2018 года на Печерске трое разбойников напали на киевского адвоката. Прострелив ему обе ноги, украли 15 тысяч долларов, 1 000 евро и ювелирные изделия. На место приехала полиция, однако злоумышленники нанесли огнестрельное ранение правоохранителю. Когда нападавшие бежали, у одного из них в руках взорвалась граната. Мужчина погиб.



Задержание фигурантов / Фото полиции

Как задерживали "Сенсея"

Всего в банду входили 10 злоумышленников. В начале 2021 года правоохранители задержали 4 из них. Задержанные признались, что главарем банды был Александр Оверченко – "Сенсей".

В июне 2021 года разбойники напали на дом в селе Стоянка. Нападавшие душили хозяев ремнями и заставляли потерпевших признать, что они – коррупционеры. Тогда же киевская полиция объявила Оверченко и его подельника с позывным "Химик" в розыск.

В течение месяца полицейские отслеживали 4 адреса, где мог быть Оверченко. На один из них он таки пришел. Тогда "Сенсея" и "Химика" задержали. У главарей забрали оружие и поддельные документы.

Что грозит участникам банды

Злоумышленникам "светит" до 15 лет лишения свободы, самому же "Сенсею" грозит пожизненное заключение. Сам предводитель, "Химик" и 4 других фигурантов находятся в СИЗО.