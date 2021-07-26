Своих жертв снимали на видео и выкладывали записи в телеграм-канале. Главарь банды сам когда-то работал в силовых структурах.

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На счету более чем 20 тяжких преступлений

В группировку входило 10 участников. На счету банды более чем 20 тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них:

покушение на полицейского,

разбойные нападения на чиновников, судей и правоохранителей.

Детали этого дела правоохранители пообещали рассказать позже.

Другая банда

Ранее сайт 24 канала сообщал о том, что на Киевщине будут судить банду, которая пытала предпринимателей и грабила их. Участники хорошо вооруженной группировки долгое время врывались в дома состоятельных жителей, пытали их раскаленными утюгами и забирали все сбережения.