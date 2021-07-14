В банду входили 5 мужчин, которые тщательно готовились к каждому нападению. Как выяснили следователи, организатором группировки был 31-летний киевлянин, который ранее уже был наказан за совершение кражи и грабежа.

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Основатель банды привлек к противозаконной деятельности 4 жителей Ирпеня, которые ранее занимались рейдерскими захватами.

Забирали все ценное и вывозили на машинах пострадавших



По крайней мере часть оружия, которым пользовались злоумышленники, была зарегистрирована / Фото полиции Киевской области

Согласно материалам уголовного производства, 30 ноября 2020 года злоумышленники ворвались в дом предпринимателя в селе Лубянка Бородянского района Киевской области.

Вооруженные мужчины связали хозяев, и начали пытать их раскаленными утюгами.

Забрав 3 тысячи долларов, 8 тысяч гривен, ювелирные изделия и другие драгоценности, члены банды уехали на двух машинах потерпевших.

Полицейские установили личности предполагаемых преступников и задержали всех участников группировки.

Во время обысков в помещениях, где жили фигуранты производства, правоохранители нашли вещи, которые принадлежали потерпевшим, а также немалое количество зарегистрированного оружия.

Задержанным инкриминировали нарушение трех статей Уголовного кодекса – бандитизм, разбой и незаконное завладение транспортным средством.

Если суд признает злоумышленников виновными, им грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Смотрите видео задержания банды, которая грабила жителей Киевщины: