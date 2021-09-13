В Киеве задержали болгарского наркобарона, которого искали 5 лет во всем мире
Источник:"Радио Свобода"
Полиция Киева задержала болгарского наркоторговца Эвелина Банева-Брендо. Он находился в международном розыске с 2016 года. В последний раз мужчину осудили на 6 лет за отмывание денег и незаконный сбыт наркотиков.
Мужчина уже успел оборудовать свою нарколабораторию и насадить 300 кустов конопли. Ранее сообщали, что злоумышленник – фанат Путина, ведь наркоторговец имел золотой чехол с его изображением.
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За что искали 6 лет
Наркоторговца Банева искал Интерпол с 2016 года. Его осудили в последний раз в Болгарии к 6 годам лишения свободы. Там он занимался сбытом наркотиков и отмыванием средств в 2018 году. В Италии и Румынии ему грозит 20 и 10 с половиной лет заключения тоже за торговлю наркотиками.
Ранее мужчину задерживали в Болгарии в 2012 году. Он участвовал в преступной группировке и совершении более 2 финансовых операций с деньгами, которые получили за продажу наркотиков. Софийский городской суд приговорил его к 7 с половиной годам заключения в начале 2013 года.
17 марта 2017 года Апелляционный суд сократил приговор до 6 лет лишения свободы, который утвердил Верховный кассационный суд.
Банева задержали в Киеве / Фото Нацполиции
Исчез после повторного суда в Болгарии
Тогда Банева передали итальянским властям для начала его дела там. Италия впоследствии отказалась отдать его обратно в Болгарию, чтобы закончить суд в Софии. Также на Банева претендовала еще и Румыния. В результате переговоров наркобарона временно вернули в Болгарию, после чего он скрылся.
В июле 2013 года суд Милана впервые приговорил к 20 годам тюремного заключения. В 2015 году приговор отменили, но уже через год снова утвердили. В марте 2017 года Банев подал апелляцию, но его 20-летний приговор оставили.
Банев выращивал, изготавливал и продавал наркотики / Фото Нацполиции
Между тем болгарин получил 14 лет тюрьмы от суда Бухареста за ввоз в Румынию более 51 кг кокаина. Через год суд сократил срок его заключения до 10 с половиной лет.
В последний раз имя Эвелина Банева-Брендо упоминалось в СМИ в конце 2020 года. Тогда Швейцария завершила 12-летнее расследование за отмывание денег от незаконного оборота наркотиков. В этом обвинили Credit Suisse Bank, его бывшего менеджера и несколько других подозреваемых.
В Киеве задержали наркоторговца мирового масштаба Банева: видео Нацполиции
Задержание Банева в Украине
- В Киеве 7 сентября задержали 55-летнего наркобарона Эвелина Банева-Брендо.
- Ранее сообщалось, что его разыскивал Интерпол за преступления в Румынии и Болгарии.
- Преступник жил в арендованном доме под Киевом.
- Там полицейские обнаружили 300 кустов конопли, 39 пакетов высушенных растений и оборудование для выращивания.
- За выращивание и сбыт наркотиков иностранцу грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.