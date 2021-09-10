Работники внутренней безопасности полиции разоблачили причастных к торговле наркотическими средствами лиц, а также задержали своего бывшего коллегу. 28-летний глава группировки сам готовил амфетамин в частном доме и руководил его распределением и продажей.

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Все члены банды не оказались наркозависимыми и употребляли амфетамин в собственной лаборатории.

Уволили из рядов полиции в 22 года

Полицейские нашли немало доказательств изготовления наркотиков / Фото полиции Украины

По данным следствия, организатор группировки работал в милиции до конца 2015 года. На момент освобождения ему было всего 22.

После изгнания из правоохранительных органов мужчина решил наладить схему изготовления и продажи амфетамина на Киевщине и Черниговщине.

Полицейские выяснили, что участники группировки делали это в гаражном помещении и в ювелирной мастерской, которые принадлежат семье одного из фигурантов. Там они фасовали наркотики, передавали их наркозависимым и употребляли сами.

Правоохранители задержали 2 членов группировки / Фото полиции Украины

Во время обысков у членов банды нашли немалое количество прекурсоров, 200 граммов амфетамина, марихуану и таблетки с капсулами.

Кроме того, полицейские изъяли оборудование, оргтехнику и черную бухгалтерию, а также 58 тысяч гривен, 2 тысячи долларов и почти 1 тысячу евро.

Следователи сообщили о подозрении в изготовлении, хранении и сбыте наркотических средств лидеру группировки и еще одному члену банды. Местопребывание остальных членов банды пытаются установить.

Вскоре суд будет избирать задержанным меры пресечения.

Смотрите видео полиции о деятельности наркогруппировки: