На столичной Оболони задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, которого подозревают в нанесении жене смертельных ударов ножом. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что на проспекте Оболонском к мужчине обратился прохожий и попросил вызвать скорую помощь для его жены.

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Детали драки, которая привела к жертве

На указанный адрес прибыли врачи. Они обнаружили тело женщины со следами побоев и многочисленными резаными ранами рук. После этого на место инцидента отправились и правоохранители.

Они выяснили, что между супругами вспыхнул конфликт, переросший в драку. Во время нее мужчина несколько раз ударил ножом жену. От полученных травм она скончалась.



В Киеве мужчину подозревают в убийстве жены / Фото Нацполиции

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы

Полицейские задержали на месте 51-летнего киевлянина. По факту инцидента начали уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

Следователи Оболонского управления полиции сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Если вину злоумышленника докажут, он 15 лет проведет в тюрьме.

Задержали киевлянина, которого подозревают в убийстве жены: видео