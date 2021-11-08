В Киеве задержали нападавшего, который из-за языка убил чемпиона по джиу-джитсу

В Киеве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько. Нападавшим оказался 27-летний местный житель.

Нападавшего арестовали

У подозреваемого изъяли вещественное доказательство – нож со следами крови. Дарницкий районный суд столицы избрал ему меру пресечения.

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Так, мужчину взяли под стражу без права внесения залога. За содеянное ему грозит заключение от 7 до 15 лет.

Правоохранители выяснили, что в результате внезапного конфликта двух прохожих, один из них ударил оппонента ножом в грудь,

– говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование. Они устанавливают все обстоятельства и причины преступления.

Смотрите видео с места убийства:

Убийство из-за языка: что известно