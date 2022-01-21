В Киеве женщина хладнокровно убила таксиста ножом в сердце

Семейная пара жестоко расправилась с таксистом ради того, чтобы забрать его деньги и машину. Жизнь мужчины забрала женщина, которая всадила ему нож в грудь.

К такому выводу пришел Соломенский районный суд Киева, который приговорил преступников к 15 и 10 годам лишения свободы. Впрочем, убийцы не согласились с наказанием и подали апелляцию.

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В начале 2022 года приговор подтвердили в суде, а по состоянию на 21 января он уже вступил в силу.

Мужчина душил, а женщины ударила ножом

Жуткое убийство таксиста произошло в мае 2016 года. Ночью супруги подошли к таксисту возле станции метро "Шулявская". Мужчину попросили отвезти их в микрорайон Жуляны.

В темном переулке после остановки пассажир накинул пострадавшему веревку на шею и начал его душить.

Жена преступника в этот момент ударила таксиста ножом в сердце.

После убийства злоумышленники спрятали тело 62-летнего потерпевшего в лесополосе под столицей, и поехали на его машине.

Причастных к совершению преступления полицейские нашли довольно быстро. Мужчину с женщиной задержали и обвинили в убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в разбойном нападении и угоне машины. Преступник получил 15 лет заключения, а женщину приговорили к 10. Кроме того, служители Фемиды распорядились конфисковать имущество осужденных.