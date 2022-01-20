Родные и друзья видели мужчину в последний раз 4 апреля 2016 года. Он зарегистрировал путешествие в Киев в приложении BlaBlaCar.

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Детали исчезновения

В Киев водитель вез двух пассажиров. Тарас в последний раз звонил родителям вблизи села Бобрица, что в 25 километрах от столицы. После этого с ним контракта не было.

Позже в сети опубликовали видео, где машина Тараса едет в Бобрице. Однако в салоне авто находился лишь один человек.



В Киеве состоялось прощание с Позняковым / Фото Лили Гончарук, общественное

Как происходили поиски

В Бобрице родные, друзья и волонтеры несколько дней искали мужчину. Впоследствии полицейские нашли автомобиль Тараса в закрытом гараже Киево-Святошинского района Киева.

Кто понес наказание

Полиция в августе 2016 года задержала Дмитрия Голуба, который был пассажиром Познякова. Тот признался, что таки угнал автомобиль. Однако отрицал отношение к смерти или исчезновению мужчины.

"Какое тело, вы что сдурели? Тарас где-то загорает", – доказывал Голуб в суде.



Прощание с Позняковым состоялось в Михайловском соборе / Фото Лили Гончарук, Суспільне

Однако Голуба признали виновным в убийстве. Он получил наказание – пожизненное заключение с конфискацией всего имущества. Верховный суд после всех апелляций в декабре 2021 года завершил рассмотрение дела, но приговор Голубу не изменил.

Другим подозреваемым был Луан Кингисепп, который 3 года был в международном розыске. Он погиб в результате взрыва квартиры в Киеве в марте 2019 года.

Как нашли тело

Служба безопасности Украины в декабре 2021 года сообщила детали о теле Познякова. Его нашли летом вблизи трассы "Житомир – Киев". Следователи использовали тяжелую технику, поскольку рельеф со времени убийства существенно изменился.

Правоохранители полгода ждали результатов ДНК-экспертизы. Эксперты подтвердили, что останки принадлежат именно Познякову. Родители забирали тело сына почти месяц.



Тело искали с помощью тяжелой техники / Фото СБУ

"Исполнители понесли свое наказание, они сами этого не делали. Есть заказчики, пусть правоохранительные органы ищут, они найдут", – сказал отец Тараса Александр Позняков.

Обратите внимание! Церемония захоронения Тараса Познякова состоится в Днепре 21 января в 11:00.