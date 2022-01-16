Прощание с Тарасом Позняковым состоится 21 января в Днепре. Об этом сообщила мама погибшего, Ольга Король.

Обратите внимание Тело нашли через 5 лет: все, что известно об убийстве водителя BlaBlaCar Познякова

Познякова похоронят в родном городе

Тараса Познякова отпоют 20 января в Свято-Михайловском соборе, Варваринском приделе в Киеве. Вход в собор в масках. Начало панихиды запланировано на 13:00.

На следующий день Познякова похоронят в родном городе, в Днепре.

Семья погибшего смогла получить тело Тараса после того, как правоохранители провели все необходимые следственные действия после его нахождения.

Убийство Тараса Познякова: главное

Секретарь районного суда Львова Тарас Позняков 4 апреля 2016 года выехал в Киев на своем автомобиле Audi A6. Через сервис BlaBlaCar он подобрал двух попутчиков. По дороге он исчез вместе с машиной, которую позже нашли в Киево-Святошинском районе.

Полиция 6 мая 2016 года объявила в розыск двух подозреваемых. В августе того же года правоохранители задержали одного – Дмитрия Голуба, который был бывшим бойцом Правого сектора.

Впоследствии его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества. Кассационный уголовный суд в составе ВС 7 декабря рассмотрел жалобы по делу и оставил в силе наказание.

Другой соучастник преступления, гражданин России Луан Кинсигепп, в марте 2019 года погиб от взрыва в Киеве.

Тело Познякова нашли почти через 5 лет после убийства. Правоохранителям понадобилось несколько месяцев, чтобы идентифицировать найденные останки возле трассы Житомир – Киев.

Текст публикации Ольги Король

Дорогие друзья!

Начинаю писать этот пост уже столько раз, что не перечесть. Хочу написать коротко, а слезы заливают экран. Завершены необходимые экспертизы и мы можем забрать нашего сыночка. Не могу написать "состоится прощание с Тарасиком", ведь он всегда рядом с нами, с его заботой, с его оптимизмом, широкой улыбкой и открытой душой! Так было раньше, так есть сегодня и так будет всегда!

Чтобы я не написала, это ничто по сравнению с тем, что на сердце у меня как мамы, у нашего папы, у наших самых родных людей…

Это страшная тишина в комнате Тарасика, и крик души, который не можешь отпустить…

Это не боль потери сына, это рана, которая не лечится, с которой просто учишься жить заново.

Пусть Всемилостивый Господь укрепит нас всех и поможет это пережить.

Дорогие друзья! Сообщаем, что отпевание состоится 20 января в Свято-Михайловском соборе, Варваринском приделе в 13.00 (Киев, улица Трехсвятительская, 8, вход в собор в масках )

Захоронение 21 января в 11.00 часов в г. Днепре.

P.s. Прошу о распространении этого поста.