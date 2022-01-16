Прощання з Тарасом Позняковим відбудеться 21 січня у Дніпрі. Про це повідомила мама загиблого, Ольга Король.
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Познякова поховають у рідному місті
Тараса Познякова відспівають 20 січня у Свято-Михайлівському соборі, Варваринському приділі в Києві. Вхід у собор у масках. Початок панахиди запланований на 13:00.
Наступного дня Познякова поховають у рідному місті, у Дніпрі.
Родина загиблого змогла отримати тіло Тараса після того, як правоохоронці провели усі необхідні слідчі дії після його знайдення.
Вбивство Тараса Познякова: головне
- Секретар районного суду Львова Тарас Позняков 4 квітня 2016 року виїхав до Києва своїм автомобілем Audi A6. Через сервіс BlaBlaCar він підібрав двох попутників. Дорогою він зник разом із машиною, яку пізніше знайшли у Києво-Святошинському районі.
- Поліція 6 травня 2016 року оголосила в розшук двох підозрюваних. У серпні того ж року правоохоронці затримали одного – Дмитра Голуба, що був колишнім бійцем Правого сектору.
- Згодом його засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна. Касаційний кримінальний суд у складі ВС 7 грудня розглянув скарги в справі та залишив у силі покарання.
- Інший співучасник злочину, громадянин Росії Луан Кінсігепп, у березні 2019 року помер від вибуху в Києві.
- Тіло Познякова знайшли майже за 5 років після вбивства. Правоохоронцям знадобилося кілька місяців, щоб ідентифікувати знайдені останки біля траси Житомир – Київ.
Текст публікації Ольги Король