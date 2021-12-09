Остаточне рішення у справі про вбивство Познякова суд ухвалив нещодавно, на початку грудня. Один із її фігурантів до кінця життя залишатиметься у в'язниці, інший – загинув.

Детальніше СБУ відшукала тіло водія BlaBlaCar Познякова, якого вбили у 2016 році​

Як зник Тарас Позняков

Позняков виїхав зі Львова 4 квітня 2016 року на автомобілі Audi A6. Він скористався популярним сервісом BlaBlaCar, щоб знайти попутників до столиці. Зареєстрованих попутників звали Олег Мазарчук та Володимир Дем'ян. Втім, пізніше виявилося, що у машину до Тараса сіли інші люди.

Хто їхав з Позняковим:

Дмитро Голуб. На момент зникнення львів'янина йому було 36 . Народився у Росії, жив у Чернівцях. Роками переховувався від слідства під чужими документами. Перебував у розшуку через пограбування.

На момент зникнення львів'янина йому було 36 Народився у Росії, жив у Чернівцях. Роками переховувався від слідства під чужими документами. Перебував у розшуку через пограбування. Луан Кінсігепп, у 2016 році йому було 25. Також народився у Росії, був громадянином цієї країни. Проживав у Макіївці, що в Донецькій області.

Слідство з'ясувало, що перед зникненням Позняков зупинявся на автозаправці у селі Бузова. На камерах спостереження видно, що з ним був ще один чоловік. Востаннє автомобіль львів'янина бачили у Бобриці, що за 30 кілометрів від Києва.

ЗМІ показали кадри, на яких видно, що машина спочатку поїхала через село в напрямку лісосмуги, а через близько 10 хвилин повернулася. Вже після 12:00 Тарас перестав виходити на зв'язок. Його машину знайшли аж через тиждень в одному із гаражів Києво-Святошинського району.

Що відомо про Познякова На момент зникнення йому було 25 років. Чоловік здобув ступінь магістра юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Працював у Шевченківському райсуді Львова, був помічником судді. За інформацією ЗМІ, хотів змінити роботу, через це й поїхав на зустріч до Києва.

Яка доля фігурантів справи

У серпні 2016 року правоохоронці затримали Дмитра Голуба на Хмельниччині. Він не заперечував, що викрав авто, але відкидав звинувачення у вбивстві. У ході судового процесу чоловік поводився дуже зухвало. Навесні 2019 року суд оголосив вирок Голубу: довічне ув'язнення з конфіскацією всього майна. Це покарання намагалися оскаржити, але нічого не вдалося. Напередодні у Верховному суді поставили крапку в цій справі й підтвердили вирок. Повний текст постанови ще не оголосили.

Інший фігурант справи, Луан Кінсігепп, перебував у розшуку. У 2019 році він загинув у Києві. В одній з квартир у Голосіївському районі 23 березня прогримів вибух. Правоохоронці, які прибули на виклик, встановили, що здетонував саморобний вибуховий пристрій. У СБУ тоді розповіли, що у квартирі загиблого виявили кілька різних паспортів, зокрема – громадянина України на ім'я Карпов Андрій Вікторович та громадянина Росії на ім'я Кінгісепп Луан Миколайович.



Луан Кінсігепп та Дмитро Голуб / Колаж 24 каналу

Тіло Познякова знайшли через 5 років

9 грудня в СБУ підтвердили 24 каналу, що знайшли тіло Тараса Познякова. Речник відомства Артем Дехтяренко уточнив, що наразі правоохоронці перевіряють дані, які свідчать про те, що вбивство могло бути замовним. За інформацією ЗМІ, тіло львів'янина виявили раніше поблизу траси "Житомир – Київ". Втім, його не одразу змогли упізнати. На початку грудня слідство отримали результати експертизи, яка підтвердила, що це труп зниклого львів'янина.



Виявили тіло львів'янина Тараса Познякова / Фото СБУ