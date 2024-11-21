Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя ОВА Сергея Лысака.

К теме В Днепре в результате обстрела пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью

Последствия атаки на Днепр сегодня, 21 ноября

Чиновник рассказал, что в результате российской атаки на Днепр утром 21 ноября поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью. Кроме того, частично разрушена котельная, выбиты несколько десятков окон. К счастью, там люди не пострадали.

Также есть разрушения в гаражном кооперативе. Вспыхнул пожар площадью 100 квадратных метров. Изуродованы 9 гаражей.

Последствия российской атаки на Днепр / Фото ГСЧС

В результате российской атаки также повреждено промышленное предприятие и 2 частных дома. У ГСЧС отметили, на площади 150 квадратных метров горела крыша двухэтажки на территории частного сектора. Пожарные уже ликвидировали пожары.

Пострадало, предварительно, два человека. 57-летнему мужчине помощь оказали на месте. 42-летняя женщина – госпитализирована,

– рассказал Сергей Лысак.

На местах чрезвычайных ситуаций работают коммунальные службы. Полиция принимает заявления о повреждении имущества.

К помощи также присоединились благотворители. Предоставляют психологическую помощь и материалы для быстрого ремонта.