Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова. Россия обстреляла город ракетами.

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Что известно об обстреле Днепра

Мэр Днепра сообщил в пострадавшем от обстрела здании центра реабилитации инвалидов разрушена котельная, выбиты окна.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, что, кроме центра реабилитации, во время атаки пострадало промышленное предприятие. Также в городе зафиксировали два пожара.

Обстрел российская армия совершила примерно в 6 утра. Ракеты также летели в Полтавскую область.

Мониторинговые каналы сообщали о движении ракеты в сторону Миргорода. Пока о последствиях атаки в ОВА не сообщали.