На Киевщине мужчины начали стрельбу, потому что им не хватило места в цирке
Источник:Полиция Киевской области
В Василькове Киевской области не поделили места в передвижном цирке двое мужчин. Ссора переросла в стрельбу, ведь оба участника конфликта приехали на выступление с травматами.
Инцидент произошел 22 августа около 19:30. Место в цирке не поделили двое зрителей. Один из них схватил пистолет для отстрела резиновыми пулями "Наган" и начал стрелять в другого.
К теме В Лондоне стреляли в дом, где проходила вечеринка: ранили людей
Полиция открыла уголовное производство за хулиганство
Его оппонент в долгу не остался и достал из машины пистолет ПМР. Он попал пулей другому мужчине в бедро. На место прибыли правоохранители. Они начали уголовное производство по факту хулиганства.Обратите внимание! Полиция проводит расследование, выясняет все обстоятельства конфликта в цирке. Вскоре любителям пострелять сообщат о подозрении.
Мужчины не поделили место в передвижном цирке / Фото Нацполиции
Одному из участников конфликта пуля попала в бедро / Фото Нацполиции
Последние случаи со стрельбой в Украине:
- На Херсонщине мужчина угрожал рабочим в поле и повредил сельскохозяйственную технику. Все это – под выстрелы из карабина.
- В Хмельницком мужчина по случаю 30-летия устроил стрельбу по прохожим.
- В Одессе 9 августа открыл огонь гражданин России. Правоохранителям он пояснил, что стрелял в воздух.