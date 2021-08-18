На Киевщине в продаже обнаружили опасную детскую посуду

В Киевской области обнаружили в продаже опасную детскую посуду. Речь идет о силиконовых изделиях из Китая.

Это продукция компании Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. Посуда продается под брендом Kean.

Другая история В 65% школ обнаружили нарушения в подготовке к новому учебному году, – Госпродпотребслужба

Что нашли в посуде

В нем Госпродпотребслужба нашла миграцию легких органических компонентов – 1,6%.

Экспортируют посуду из Китая через Данию (грузоотправитель: FB Trading ApS, Hinnerup). В Украине опасные товары для детей получил ФЛП Кравченко Владислав, зарегистрированный в городе Светловодск, Кировоградской области.

Госпродпотребслужба предупреждает, что посуду необходимо немедленно изъять из продажи.

Как выглядят эти товары

Товары, которые производит предприятие представлены на их сайте. Это ложечки, чашечки, тарелочки, различные наборы и тому подобное.



Опасная посуда из Китая / Фото Keansilicone



Ложечки, которые могут содержать опасные вещества / Фото Keansilicone

Вот ссылка на весь ассортимент: https://www.keansilicone.com/Baby_daily_necessities/