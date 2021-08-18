На Київщині у продажу виявили небезпечний дитячий посуд
Джерело:Держпродспоживслужба
В Київській області виявили у продажу небезпечний дитячий посуд. Йдеться про силіконові вироби з Китаю.
Це продукція компанії Shenzhen Kean Silicone Product Co., Ltd. Посуд продається під брендом Kean.
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Що знайшли у посуду
У ньому Держпродспоживслужба знайшла міграцію легких органічних компонентів – 1,6%.
Експортують посуд з Китаю через Данію (вантажовідправник: FB Trading ApS, Hinnerup). В Україні небезпечні товари для дітей отримав ФОП Кравченко Владислав, який зареєстрований у місті Світловодськ, Кіровоградської області.
Держпродспоживслужба попереджає, що посуд необхідно негайно вилучити з продажу.
Як виглядають ці товари
Товари, які виробляє це підприємство представлені на їх сайті. Це й ложечки, чашечки, тарілочки, різноманітні набори тощо.
Небезпечний посуд з Китаю / Фото Keansilicone
Ложечки, які можуть містити небезпечні речовини / Фото Keansilicone
Ось посилання на весь асортимент: https://www.keansilicone.com/Baby_daily_necessities/Раніше у Києві виявили поставку посуду, який містить свинець та кадмій. Небезпечні для здоров'я каструлі прибули також з Китаю, але через Німеччину.