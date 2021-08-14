На киевском Подоле неизвестные устроили массовую драку

На Подоле, что в Киеве, возле заведения общественного питания произошла массовая драка. Предварительно известно, что группа молодых людей подралась посреди улицы.

Из видео заметно, что драка произошла вечером. Об этом сообщило издание со ссылкой на телеграм-канал "Х_киев".

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Молодые люди подрались прямо посреди улицы

Инцидент произошел у входа в ресторан "Пуза хата", что возле станции метро "Контрактовая площадь". Молодые люди били друг друга кулаками. Кое-кто падал на асфальт. Вокруг них были прохожие.

Причина конфликта пока неизвестна. Однако после драки некоторые мужчины лежали на асфальте, обхватив голову руками. На место приехала скорая помощь.

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Людей в комментариях возмущает случившееся. Они вспомнили, что драки там начали случаться очень часто.

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