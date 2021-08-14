На київському Подолі невідомі влаштували масову бійку: відео 18+

На Подолі, що у Києві, біля закладу громадського харчування трапилась масова бійка. Попередньо відомо, що група молодиків побилась відразу посеред вулиці.

З відео помітно, що бійка трапилась ввечері. Про це повідомили у телеграм-каналі.

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Молодики побились просто посеред вулиці

Інцидент трапився біля входу в ресторан "Пуза хата", що біля станції метро "Контрактова площа". Молоді люди били одне одного кулаками. Дехто падав на асфальт. Навколо них були перехожі.

Причина конфлікту наразі невідома. Однак після бійки деякі чоловіки лежали на асфальті, обхопивши голову руками. На місце приїхала швидка допомога.

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Людей у коментарях обурює те, що трапилось. Вони пригадали, що бійки там почали траплятись дуже часто.

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