Черговий інцидент стався вночі 8 серпня на сумнозвісній Контрактовій площі, де подібне трапляється регулярно. Молоді чоловіки з різних компаній побилися між собою.

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Один з учасників сутичок опинився на асфальті, а його опонента намагалися затримати поліцейські.

Ставав у стійку та вимагав задути його газом

Коли патрульні вирішити втрутитися у бійку, молоді хлопці вже побилися між собою.

Затримати ймовірного нападника поліцейським заважали його друзі. Один з них навіть став перед інспекторами у боксерську стійку, демонструючи агресивні наміри.

Судячи з усього, правоохоронці пригрозили йому застосуванням спецзасобів, після чого молодик підняв руки та почав кричати, щоб його задули газом.

Чим саме закінчився конфлікт, наразі невідомо. Однак у коментарях до посту в соцмережах кияни відзначають, що бійки на Контрактовій стали звичним явищем. Оскільки нетверезі компанії постійно відправляються туди гуляти після відпочинку в нічних клубах.

Дивіться відео бійки за участю поліцейських на Контрактовій площі: