Раніше у Київській області між поліцейськими виник конфлікт, який переріс в штовханину. Усе це вдалося зафіксувати на камеру.

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У поліції відреагували на бійку правоохоронців

Ми засуджуємо непрофесійну поведінку поліцейських і проводимо профілактичні бесіди серед усього особового складу,

– заявили у поліції.

Там зазначили, що розпочали за фактом інциденту службове розслідування.

Бійка працівників поліції охорони: що відомо

Відео бійки, зняте з багатоповерхівки, активно розійшлося мережею.

Наразі деталі конфлікту невідомі. На кадрах видно, що один правоохоронець зчепився з іншим, а їхні колеги намагались вгамувати обидвох.

У мережі під оприлюдненим відео користувачі поставили іронічне запитання: "Куди дзвонити, коли поліція вбиває поліцію?".

Бійка поліцейських у Білій Церкві: дивіться відео