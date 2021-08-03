На глазах у медиков: на Киевщине убили мужчину, который пытался остановить драку
Источник:полиция Киевской области
Полицейские задержали злоумышленника, который убил 63-летнего мужчину ударом по голове. Ужасное убийство произошло в Коцюбинском 1 августа.
Правоохранители раскрыли убийство 63-летнего жителя Коцюбинского. Оно произошло в результате обычного бытового конфликта во время достаточно масштабной пьянки.
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Свидетелями преступления были врачи, которые как раз работали на месте происшествия и оказывали помощь женщине с этой же компании.
Что известно о гибели пожилого мужчины в Киевской области
Место преступления / Фото полиции Киевской области
- Несколько жителей Коцюбинского выпивали водку, когда женщине стало плохо. Ей вызвали скорую.
- Пока врачи оказывали помощь пострадавшей, между мужчинами с этой же компании возник конфликт.
- 63-летний мужчина пытался остановить драку, однако его ударили по голове. От этого он потерял сознание.
- Медики пытались спасти пострадавшего, но по дороге в больницу он скончался.
Преступление было совершено в нетрезвом состоинии / Фото полиции Киевской области
На месте происшествия работали следователи. Они установили, что вероятным убийцей является 60-летний уроженец Житомирской области. Злоумышленника задержали.
Мужчине сообщили о подозрении в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших гибель человека. Если задержанного признают виновным, ему грозит от 7 до 10 лет заключения.