На очах у медиків: на Київщині вбили чоловіка, який намагався зупинити бійку

Поліцейські затримали зловмисника, який вбив 63-річного чоловіка ударом по голові. Жахливе вбивство сталося у Коцюбинському 1 серпня.

Правоохоронці розкрили вбивство 63-річного мешканця Коцюбинського. Воно сталося внаслідок звичайного побутового конфлікту під час досить масштабної пиятики.

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Свідками злочину були лікарі, які якраз працювали на місці події та надавали допомогу жінці з цієї ж компанії.

Що відомо про загибель літнього чоловіка на Київщині



Місце злочину / Фото поліції Київської області

Кілька мешканців Коцюбинського випивали оковиту, коли жінці стало погано. Їй викликали швидку.

Доки лікарі надавали допомогу потерпілій, між чоловіками з цієї ж компанії виник конфлікт.

63-річний чоловік намагався зупинити бійку, однак його вдарили по голові. Від цього він втратив свідомість.

Медики намагалися врятувати постраждалому, але дорогою до лікарні він помер.



Злочин було скоєно напідпитку / Фото поліції Київської області

На місці події працювали слідчі. Вони встановили, що ймовірним вбивцею є 60-річний уродженець Житомирщини. Зловмисника затримали.

Чоловіку повідомили про підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель людини. Якщо затриманого визнають винним, йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.