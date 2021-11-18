В мусорнике возле "Дружбы народов" нашли человеческие останки: кадры с места жуткой находки

На одному зі смітників біля столичної станції метро "Дружби народів" знайшли людські останки. Моторошний інциден трапився надвечір 18 листопада.

Информацию о страшной находке подтвердили в полиции Киева. Там отметили, что правоохранители работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.

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Вопросов больше чем ответов

Полиция Киева написала на своей странице в Фейсбуке, что на бульваре Дружбы народов уже начали первоочередные следственные действия. В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства смерти человека, чьи останки лежали в мусорнике, а также пытаются установить его личность.

Чтобы получить какие-либо зацепки, следователи осматривают место происшествия, ищут свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, полиция уже открыла уголовное производство по факту умышленного убийства.

На останки наткнулся бездомный

Как сообщает телеграмм-канал "Типовой Киев", на части человеческого тела в мусорнике наткнулся бездомный, который искал там еду. Сначала он увидел пакет, из которого торчали ноги. Впоследствии вокруг обнаружили и другие фрагменты тела.

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Текст публикации полиции Киева:

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого были обнаружены в Печерском районе

В настоящее время правоохранители устанавливают личность погибшего. На месте происшествия работают полицейские и проводят первоочередные следственные действия.

В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.