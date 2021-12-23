Мужчину, который развращал девочку в туалете школы во Львове, киевский суд отпустил

50-летний педофил, который переоделся в женщину и зашел в туалет девушек в одной из школ Львова, неоднократно привлекался к ответственности за сексуальные преступления против детей. Последний раз после задержания в ноябре 2021 года мужчину отпустили под залог.

Как утверждают в сообществе "Киев оперативный", злоумышленника, которого задержали после попытки заставить девочку раздеться во Львове, зовут Дмитрий Бубир. 22 декабря его задержали львовские полицейские по подозрению в совершении очередного сексуального преступления в отношении ребенка.

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Известно, что мужчина уже был неоднократно осужден за развращение несовершеннолетних.

Преступление, которое не должно было произойти

В октябре 2021 года мужчина якобы зашел в школу на Лесном проспекте Киева, и сразу пошел в уборную девушек.

Там злоумышленник приставал к 8-летней девочке и заставлял ее раздеться.

Нашли и задержали педофила менее чем за сутки, но защитить детей от его преступлений правоохранительная система не смогла.

В ноябре служители Фемиды решили, что сажать педофила под стражу не нужно. Ему назначили 181 тысячу гривен залога, который злоумышленник заплатил.

Впрочем, уже в декабре он "отличился" во Львове.

Тупость и абсолютное ничтожество системы наказаний за преступления дает свои результаты. К сожалению, максимально некрасивые. И, если вы считаете, что «он болен и невменяем» – вы очень сильно ошибаетесь, потому что Бубир, чтобы его не спалили, специально переодевался в женскую одежду. То есть, преступление было спланировано,

– прокомментировали совершение преступления мужчиной в сообществе "Киев Оперативный".

Что известно о развращении девочки во Львовской школе

50-летний мужчина переоделся в женщину и зашел в школу №43. Он зашел в женский туалет и заставлял раздеться 7-летнюю школьницу. К счастью, долгое отсутствие девочки заметила учительница, которая пошла в туалет и увидела педофила. Мужчина оттолкнул женщину и убежал, однако не очень далеко. Уже через короткий промежуток времени злоумышленника задержали.

Смотрите видео с камер наблюдения: