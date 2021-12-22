Как оказалось, это житель Киева, ранее уже неоднократно судимый. Вскоре следователи сообщат задержанному о подозрении в развращении несовершеннолетних.

Ранее Переодетый в женщину мужчина заставлял девочку раздеться в туалете львовской школы

Мужчине грозит до 8 лет за решеткой

Если суд признает мужчину виновным, ему грозит наказание – до 8 лет лишения свободы. К раскрытию преступления привлекли оперативников криминальной полиции и сотрудников других полицейских подразделений.

Отметим, что в полицию с заявлением обратилась мать 7-летней ученицы средней школы №43. Она сообщила, что неизвестный мужчина вошел в женский туалет, когда там находилась девочка. Он приказывал ей раздеться, назвавшись врачом.

Отсутствие ребенка заметила учительница

То, что ребенок отсутствует уже 20 минут, заметила учительница. Она пошла за ученицей, где и застала злоумышленника. Он оттолкнул женщину и скрылся.

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Больше деталей о преступлении:

Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина зашел в школу.

Он был одет в красную женскую куртку и красную шапку.

На его лице была маска.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, однако видео в сеть попало только 21 декабря.

Во Львовском горсовете сообщили, что мужчина пытался проникнуть в еще 2 школы.

Смотрите видео с камер наблюдения: