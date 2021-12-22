Як виявилось, це – мешканець Києва, який раніше вже був неодноразово судимий. Невдовзі слідчі повідомлять затриманому про підозру у розбещенні неповнолітніх.

Раніше Переодягнений у жінку чоловік змушував дівчинку роздягнутися у туалеті львівської школи

Чоловіку загрожує до 8 років за ґратами

Якщо суд визнає чоловіка винним, то йому загрожує покарання – до 8 років позбавлення волі. До розкриття злочину задіяли оперативників кримінальної поліції та співробітників інших поліцейських підрозділів.

Зазначимо, що до правоохоронців з заявою звернулась мати 7-річної учениці середньої школи №43. Вона повідомила, що невідомий чоловік зайшов у жіночий туалет, коли там перебувала дівчинка. Він наказував їй роздягнутись, назвавшись лікарем.

Відсутність дитини помітила вчителька

Те, що дитина відсутня вже 20 хвилин, помітила вчителька. Вона пішла за ученицею , де й застала зловмисника. Він відштовхнув жінку і втік.

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Більше деталей про злочин:

Камери спостереження зафіксували те, як чоловік зайшов до школи.

Він був одягнутий в червону жіночу куртку та червону шапку.

На його обличчі була маска.

Інцидент відбувся ще минулого тижня, проте відео у мережу потрапило лише 21 грудня.

У Львівській міськраді повідомили, що чоловік намагався проникнути у ще 2 школи.

Дивіться відео з камер спостереження: