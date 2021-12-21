Вага немовля – 2 500 грамів, а зріст – 49 сантиметрів. Дитина перебуває в обласній дитячій лікарні.
До теми Співмешканець матері: 11-річна вагітна із Закарпаття розповіла про справжнього батька дитини
Дівчинка боялась народжувати
Породілля розповіла, що зраділа, коли їй повідомили про кесарів розтин.
Я боялася (народжувати – 24 канал), перелякалася, бо чула, як жінки там кричали. А коли сказали, що кесарити будуть, то заспокоїлася,
– сказала дівчина.
Назвали сина на честь батька – Олександром. Дівчинка розповіла, що кохає 46-річного батька своєї дитини, він допомагає їй фінансово. Про навчання у школі дівчина вже й не думає. Хоче іти працювати.
"Коли мій хлопчик підросте, я віддам його і в дитсадок, і в школу. А я вже ні, не планую", – сказала породілля.
Умови, в яких проживає дівчинка / Фото УП
Що відомо про вагітність неповнолітньої
- Медики дізнались про 11-річну вагітну всередині жовтня. Тоді мама привела доньку у Берегівську міську лікарню, дівчинка була вже на 8 місяці вагітності.
- Спочатку мама і 11-річна дівчинка переконували поліцейських, що завагітніла вона від 14-річного Керіма. Мовляв, познайомилася з ним на сміттєзвалищі.
- Згодом зізналися, що справжній батько дитини – співмешканець мами. Йому 46-років і родом чоловік із Херсонської області.
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