Так, 11-річна Біана з ромської сім'ї зізналась, що історію про батька з Києва вигадала. Раніше вона розповідала, що нібито познайомилась з чоловіком, коли сім'я працювала на сміттєзвалищі у Київській області.

До теми Батько ще не знає: деталі вагітності 11-річної дівчинки на Закарпатті

Родичі дівчинки буцімто збрехали, бо боялись розправи. Мовляв, 46-річний співмешканець матері з Херсонщини погрожував. Так, матір Біани розповіла, що чоловік погрожував "зарізати усю родину".

Я придумала про цей смітник, скільки йому років, тому що не хотіла, щоб Саша (співмешканець матері – 24 канал) сів у в'язницю. Він мені зараз допомагає, він мені телефон через пошту прислав. Я йому казала, що мама нічого не знатиме. Я ж не думала, що завагітнію,

– сказала Біана.

Матір дівчинки додала, що наважилась розповісти все зараз, бо почувається в безпеці.

Вагітну можуть забрати з родини

Начальниця Служби у справах дітей Олександрія Сандварі зазначила, що це є приводом до вилучення вагітної 11-річної дівчини із родини. Вона каже, що мати більше оберігає своїх співмешканців, а не дитину.

Натомість матір каже, що вона зробить все, аби доньки не забрали.

Що каже ймовірний батько

Співмешканець Олександр запевняє, що нічого не знає про матір дівчинки та вагітність 11-річної. Однак сусіди чоловіка розповіли, що жінка із 11-річною дівчиною 3 роки жили в Херсонській області. За словами жінок, Біана їм розповіла, що чоловік – страшна людина.

Однак сама дівчинка казала журналістам, що "чоловік добре до неї ставився, проте знущався з матері".

Справу розслідують

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан повідомила, що правоохоронці розслідують справу про зґвалтування дівчинки. Встановлюють, хто є батьком дитини. Крім того, правоохоронці матимуть питання і до батьків Біани.

Що відомо про вагітність 11-річної дівчинки на Закарпатті